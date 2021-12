Farmaci online spacciati per "antiCovid", 30 siti oscurati: in vendita anche l'ivermectina (Di martedì 7 dicembre 2021) Farmaci per "curare" il Covid senza autorizzazione venduti online, ivermectina compresa. I carabinieri del Nas hanno oscurato trenta siti che vendevano online medicinali soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo in Farmacia e altri... Leggi su europa.today (Di martedì 7 dicembre 2021)per "curare" il Covid senza autorizzazione venduticompresa. I carabinieri del Nas hanno oscurato trentache vendevanomedicinali soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo ina e altri...

