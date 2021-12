Farmaci anti-Covid offerti on line, 30 siti oscurati dai Nas (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA – Farmaci anti-Covid, 30 siti che offrivano online medicinali per curare il virus sono stati oscurati dai carabinieri del Nas. Nelle pagine web, oltre a una serie di Farmaci soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo in Farmacia, venivano venduti anche medicinali contenenti principi attivi soggetti a particolari restrizioni d’uso e specifiche indicazioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bimbo di 10 anni privo di green pass, gli viene vietato l’ingresso in biblioteca Medici e sanitari non vaccinati: controlli dei Nas in Italia Scuole aperte nonostante il coronavirus in Australia Morto per coronavirus Donato Sabia In Alabama il primo che si ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA –, 30che offrivano onmedicinali per curare il virus sono statidai carabinieri del Nas. Nelle pagine web, oltre a una serie disoggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo ina, venivano venduti anche medicinali contenenti principi attivi soggetti a particolari restrizioni d’uso e specifiche indicazioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bimbo di 10 anni privo di green pass, gli viene vietato l’ingresso in biblioteca Medici e sanitari non vaccinati: controlli dei Nas in Italia Scuole aperte nonostante il coronavirus in Australia Morto per coronavirus Donato Sabia In Alabama il primo che si ...

