Eva Grimaldi nuova concorrente del Grande Fratello Vip (Di martedì 7 dicembre 2021) Eva Grimaldi sarebbe pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip insieme a Kabir Bedi. Se il secondo nome è stato anticipato da Cesara Buonamici durante una diretta del Tg5, quello dell'attrice l'ha fatto Giuseppe Candela su Dagospia. Kabir Bedi nuovo concorrente del Grande Fratello Vip https://t.co/vQXvpmFhCm #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 7, 2021 La nota attrice delle fiction Ares entrerebbe al posto della collega Vera Gemma, inizialmente arruolata come antagonista di Soleil Sorge e poi messa ufficialmente in panchina insieme agli altri celebri esclusi, come Ferdinando Giordano e gli ex tronisti Giulio Raselli e Giulia Cavaglià. "L'allungamento del reality è cosa nota e servono nuovi nomi per tirare avanti la baracca guidata con successo da Alfonso Signorini"

