Europa League, la Lazio ha vinto entrambi i precedenti casalinghi contro il Galatasaray (Di martedì 7 dicembre 2021) La Lazio ha vinto entrambi i precedenti casalinghi contro il Galatasaray nelle competizioni europee. Nei gironi di Champions League nel 2001/02, e nei sedicesimi di finale di Europa League nel 2015/16. Il Galatasaray non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in Europa (5N, 7P). Questo sarà il 13° tentativo per il club turco – l'ultimo confronto è stato prioprio con la Lazio nel febbraio 2016 (1-3). La Lazio è imbattuta in casa in competizioni europee contro squadre turche: quattro successi e tre pareggi in sette confronti – solo in una di queste gare i biancocelesti non hanno trovato il ...

