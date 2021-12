Europa League | Felipe Anderson ha preso parte a 8 gol nelle sue ultime 8 presenze

(Di martedì 7 dicembre 2021)haa otto golsueottoinallo stadio Olimpico. La Lazio ha vinto entrambi i precedenti casalinghi contro il Galatasaraycompetizioni europee. Nei gironi di Championsnel 2001/02, e nei sedicesimi di finale dinel 2015/16. Il Galatasaray non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in(5N, 7P). Questo sarà il 13° tentativo per il club turco – l’ultimo confronto è stato prioprio con la Lazio nel febbraio 2016 (1-3). La Lazio è imbattuta in casa in competizioni europee contro squadre turche: quattro successi e tre pareggi in sette confronti – ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

La UEFA ha pubblicato le designazioni per la sesta e ultima giornata dell'2021 - 2022: Lahoz al Napoli, Cerro Grande per Sarri La UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell'2021 - 2022.La Champions e l'sono d'altronde traguardi molto importanti, in un calcio che premia - come un moltiplicatore - i successi. Più vinci e più incassi e di conseguenza puoi immaginare di ...In vista dell’ormai prossimo mercato di gennaio, Paolo Maldini e i suoi collaboratori stanno iniziando a imbastire delle trattative per cercare di rafforzare la rosa a disposizione di ...C'è un fresco precedente tra i bulgari e la Roma: nel dicembre 2020, in Europa League, la formazione bulgara si impose 3-1, registrando di fatto il suo primo successo in sette match disputati contro i ...