Etruria News e la Romania

Ormai ogni giorno nelle segnalazioni che riceviamo si trovano siti che non conoscevamo affatto, a volte si tratta di siti che hanno pubblicato una notizia non verificata in buonafede, altre volte invece ci troviamo davanti casi come quello di cui parliamo oggi in cui, anche cercando, è davvero difficile trovare della buonafede. Titola Etruria News: Covid, perché tutte quelle balle sulla Romania Articolo non firmato, pubblicato il 26 novembre 2021, che dovrebbe fare chiarezza sulla situazione in Romania. L'autore dell'articolo racconta: Qualche giorno fa avevamo letto di centinaia di morti che non sapevano più dove mettere. Migliaia di corpi stipati dentro il RomanExpo e camera mortuaria dell'ospedale universitario Elias, tra i più grandi della capitale, che brulicava di cadaveri. Ebbene. Siamo andati al centro ...

