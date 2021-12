Estorsione e caporalato in Onlus di Bagheria, sequestrati beni per quasi 700mila (Di martedì 7 dicembre 2021) caporalato ed Estorsione in una Onlus di Bagheria (Palermo) impegnata nei servizi socio-assistenziali e nel trasporto di disabili e dializzati. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro, per un valore complessivo di circa 700 mila euro, emessi dal gip del tribunale di Termini Imerese nei confronti di tre soggetti responsabili dei reati il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 7 dicembre 2021)edin unadi(Palermo) impegnata nei servizi socio-assistenziali e nel trasporto di disabili e dializzati. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro, per un valore complessivo di circa 700 mila euro, emessi dal gip del tribunale di Termini Imerese nei confronti di tre soggetti responsabili dei reati il Mattino di Sicilia.

