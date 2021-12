Esther Acebo de La Casa di Carta è in dolce attesa | l’annuncio su Instagram

(Di martedì 7 dicembre 2021)è incinta! L’attrice che interpreta Stoccolma nella fortunata serie targata Netflix, Ladi, aspetta il suo primo figlio e diventerà presto mamma, come ha confermato lei stessa sul suo profilo ufficiale. Vi raccomandiamo... Jaime Lorente è papà: sui social la primafoto con la figlia Con la splendida pancia in bella mostra durante una pausa vacanziera alle Canarie,ha pubblicato lo scatto, scrivendo nella didascalia: “Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi) e per quello che intuite dalla seconda foto, effettivamente, a Villarizoz ultimamente misuriamo il tempo in settimane”. La conferma ufficiale della ...

Si tratta della bella attrice spagnola classe 1983. Lanciata a livello mondiale proprio dalla serie spagnola. L'attrice dalla chioma di capelli ricci e biondi ha pubblicato sul suo ...Un nuovo membro sta per unirsi alla banda di ladri più amata di Netflix . U na delle protagoniste de La Casa di Carta ha annunciato sui social di essere incinta . Stiamo parlando di. 'Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti modi). ' Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tutti i sensi...) e per quello che deducete dalla seconda ...Tristan Thompson, il giocatore di pallacanestro, nonché ex fidanzato di Khloe Kardashian, è al centro del gossip in queste ore perché, stando ad alcuni tabloid statunitensi, sarebbe diventato padre pe ...La foto non lascia dubbi, una delle protagoniste della casa di carta è incinta e lo annuncia sui social tra l'emozione dei fan.