Espulsione Barella, il centrocampista dell'Inter salta l'andata degli ottavi (Di martedì 7 dicembre 2021) Espulsione Barella, il centrocampista dell'Inter, mandato fuori anzitempo nella gara con il Real, salterà il prossimo incontro Nicolò Barella salterà il prossimo incontro dell'Inter in Champions League. Il centrocampista è stato espulso al 64? di gioco per un fallo di reazione ai danni di Militao, reo di avergli rifilato una spinta verso i cartelloni pubblicitari. Prima un pugno sulla gamba, poi il faccia a faccia con il brasiliano del Real Madrid, che è poi stato ammonito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ZaLatan23 : perché siete così pessimisti ? La partita era in bilico fino all' espulsione di barella , la squadra in altri peri… - GalbuseraFabio : La cosa che mi fa più incazzare stasera è l'espulsione di Barella. Speriamo almeno che impari qualcosa. - pazzinerazzurri : Una grandissima Inter fino all'espulsione di Barella. Tante, troppe occasioni sprecate lì davanti. La cosa più impo… - SBR7_D4C : RT @ncorrasco: Espulsione ridicola, ma Barella non deve reagire in quel modo rovinando la partita di stasera e gli ottavi di finale. Spero… - andrewguada : Per crescere in Europa c’è bisogno di partite come #RealMadridInter, non mi interessa l’espulsione di #Barella (che… -