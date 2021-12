Esonero Gotti, arriva anche il comunicato dell’Udinese (Di martedì 7 dicembre 2021) Luca Gotti non è più l’allenatore dell’Udinese. Il club bianconero lo ha comunicato tramite i propri canali ufficiali Luca Gotti esonerato. L’Udinese, con un comunicato, ha confermato che il tecnico lascerà immediatamente la guida della squadra. comunicato – «Udinese Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dalla guida tecnica della prima squadra. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il Club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Lucanon è più l’allenatore. Il club bianconero lo hatramite i propri canali ufficiali Lucaesonerato. L’Udinese, con un, ha confermato che il tecnico lascerà immediatamente la guida della squadra.– «Udinese Calcio comunica di aver sollevato Lucadalla guida tecnica della prima squadra. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il Club augura ale migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera». L'articolo proviene da Calcio News 24.

MCriscitiello : Udinese, Gotti verso l’esonero. Decisione definitiva in mattinata ma destino sembra segnato #sportitalia… - DiMarzio : .@Udinese_1896, in bilico la posizione di Luca #Gotti: il presidente #Pozzo arriverà a Udine in serata - SkySport : Udinese, Gotti esonerato: Cioffi allenatore ad interim #SkySport #SkySerieA #SerieA #Udinese #Gotti - andreastoolbox : Udinese, Gotti esonerato: Cioffi allenatore ad interim. Le news | Sky Sport - AlfredoPedulla : #Gotti, ufficiale l’esonero #Udinese: da ieri era in bilico -