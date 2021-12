Esonerato Gotti dalla guida tecnica dell’Udinese (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Udinese Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dalla guida tecnica della prima squadra.Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme.Il Club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.Cioffi sarà il traghettatore Leggi su udine20 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Udinese Calcio comunica di aver sollevato Lucadella prima squadra.Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme.Il Club augura ale migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.Cioffi sarà il traghettatore

