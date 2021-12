Esce al cinema ‘Una sconosciuta’, il film con Sebastiano Somma (Di martedì 7 dicembre 2021) ‘Una sconosciuta’ di Fabrizio Guarducci con Sebastiano Somma, Sandra Ceccarelli e Desirèe Noferini al cinema il 13, 14 e 15 dicembre e a seguire con distribuzione tradizionale Esce il 13, 14 e 15 dicembre 2021, prima come film-evento e a seguire con distribuzione tradizionale, prodotto e distribuito da Fair Play, ‘Una sconosciuta‘, lungometraggio di Fabrizio Guarducci, interpretato da Sebastiano Somma, Sandra Ceccarelli, Desirèe Noferini, Andrea Muzzi, Dario D’Ambrosi, Morgana Forcella, Stefano Molinari e Gianni Poliziani. Il film sarà presentato in anteprima domenica 12 dicembre alle ore 18:00 presso il Nuovo cinema Aquila di Roma alla presenza di Sebastiano ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 dicembre 2021)di Fabrizio Guarducci con, Sandra Ceccarelli e Desirèe Noferini alil 13, 14 e 15 dicembre e a seguire con distribuzione tradizionaleil 13, 14 e 15 dicembre 2021, prima come-evento e a seguire con distribuzione tradizionale, prodotto e distribuito da Fair Play,sconosciuta‘, lungometraggio di Fabrizio Guarducci, interpretato da, Sandra Ceccarelli, Desirèe Noferini, Andrea Muzzi, Dario D’Ambrosi, Morgana Forcella, Stefano Molinari e Gianni Poliziani. Ilsarà presentato in anteprima domenica 12 dicembre alle ore 18:00 presso il NuovoAquila di Roma alla presenza di...

