Eruzione vulcano Semeru a Giava: almeno 14 morti, villaggi sepolti sotto cenere e fango (Di martedì 7 dicembre 2021) . Il drammatico scenario causato dall’Eruzione del vulcano Semeru sull’isola indonesiana di Giava. Da giorni si scava tra la cenere, che ha ricoperto strade e case fino ai tetti. almeno 14 persone morte, decine di feriti e interi villaggi letteralmente sepolti sotto la cenere e il fango: è il drammatico scenario causato dall’Eruzione del vulcano Semeru sull’isola indonesiana di Giava dove i danni sono incalcolabili. Da giorni ormai i soccorritori scavano tra la cenere, che ha ricoperto strade e case fino ai tetti, alla ricerca di persone sopravvissute. Nelle zone più remote non ci sono mezzi e gli unici strumenti sono ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 7 dicembre 2021) . Il drammatico scenario causato dall’delsull’isola indonesiana di. Da giorni si scava tra la, che ha ricoperto strade e case fino ai tetti.14 persone morte, decine di feriti e interiletteralmentelae il: è il drammatico scenario causato dall’delsull’isola indonesiana didove i danni sono incalcolabili. Da giorni ormai i soccorritori scavano tra la, che ha ricoperto strade e case fino ai tetti, alla ricerca di persone sopravvissute. Nelle zone più remote non ci sono mezzi e gli unici strumenti sono ...

Advertising

BreakingItalyNe : INDONESIA: Eruzione del vulcano Semeru nella provincia di East Java sull'isola di Java: Sale a 34 morti e 17 disper… - pamy12001 : Vulcano più pazzo in SPAGNA ! Foto drammatiche mostrano l'eruzione in co... - infoitestero : Indonesia, eruzione del vulcano Semeru: il bilancio delle vittime è sempre più grave, il distretto di Lumajang somm… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Indonesia, eruzione del vulcano Semeru: bilancio morti sale a 34 #Semeru - MediasetTgcom24 : Indonesia, eruzione del vulcano Semeru: bilancio morti sale a 34 #Semeru -