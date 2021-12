Eruzione Canarie: in 36 ore distrutte 60 costruzioni (Di martedì 7 dicembre 2021) La lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja sull'isola spagnola di La Palma, nelle Canarie, ha distrutto in 36 ore circa 60 costruzioni fino a quel momento risparmiate. Lo hanno reso noto i responsabili ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) La lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja sull'isola spagnola di La Palma, nelle, ha distrutto in 36 ore circa 60fino a quel momento risparmiate. Lo hanno reso noto i responsabili ...

