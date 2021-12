Eparina per curare il Covid, uno studio apre nuove possibilità (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno studio condotto in 13 centri italiani su pazienti Covid in stadio moderato - grave ha evidenziato che l'impiego tempestivo dell'anticoagulante enoxaparina a dose intermedia - da 60 a 100 mg, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Unocondotto in 13 centri italiani su pazientiin stadio moderato - grave ha evidenziato che l'impiego tempestivo dell'anticoagulante enoxaparina a dose intermedia - da 60 a 100 mg, in ...

