Entra alla stazione Lido Nord senza green pass e senza biglietto, poi tenta la fuga (Di martedì 7 dicembre 2021) Ostia – Questa mattina due persone sono state denunciate dalla Polizia Locale Roma Capitale, nell’ambito dei controlli predisposti dai caschi bianchi per il rispetto delle nuove misure anti-Covid riguardanti l’uso dei mezzi pubblici. Una persona è stata fermata dagli agenti del X Gruppo X Mare alla stazione Lido – Ostia Nord. Il 29enne, dopo aver scavalcato i tornelli per evitare le verifiche, ha tentato la fuga, ma è stato subito bloccato dagli operanti. Il ragazzo è risultato sprovvisto non solo del green pass ma anche del dispositivo di protezione, nonché del titolo di viaggio. Oltre alla denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, il responsabile è stato sanzionato per il mancato rispetto delle ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 dicembre 2021) Ostia – Questa mattina due persone sono state denunciate dPolizia Locale Roma Capitale, nell’ambito dei controlli predisposti dai caschi bianchi per il rispetto delle nuove misure anti-Covid riguardanti l’uso dei mezzi pubblici. Una persona è stata fermata dagli agenti del X Gruppo X Mare– Ostia. Il 29enne, dopo aver scavalcato i tornelli per evitare le verifiche, hato la, ma è stato subito bloccato dagli operanti. Il ragazzo è risultato sprovvisto non solo delma anche del dispositivo di protezione, nonché del titolo di viaggio. Oltredenuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, il responsabile è stato sanzionato per il mancato rispetto delle ...

Advertising

pdnetwork : Le responsabilità della destra, in merito alla campagna vaccinale, sono chiare. Il PD si è schierato senza ambiguit… - AntonioCarrabi1 : RT @AdpSiena: “Beato colui alla cui porta bussa Cristo. La nostra porta è la fede, la quale – se è forte – rafforza tutta la casa. È questa… - kittesencul : @LapagliaSandro @Nonha_stata @ripuffa @faberpiredda @KoinStrom Ah non esiste l'automatismo. Entra in Ferrari grazie… - lauraisfearless : RT @tsitaspotify: NEW! All Too Well 10 min (Taylor's Version) entra per la prima volta nella classifica 'Daily Viral Songs' alla posizione… - GatineauPatrick : RT @padremarcosj: SANT’AMBROGIO?? Beato colui alla cui porta bussa Cristo. La nostra porta è la fede, la quale se è forte, rafforza tutta la… -

Ultime Notizie dalla rete : Entra alla Manovra: così possono cambiare ancora tasse, bollette, cartelle e Superbonus La Manovra che spacca i sindacati entra nel vivo. Una Manovra densissima, che ha incassato ben 6.300 proposte di emendamento. Pensioni,... Per il via libera finale il testo dovrebbe arrivare alla Camera ...

Natale alla Reggia di Carditello: teatro, balletti e voli in ultraleggero Entra nel vivo la terza edizione di Natale a Carditello , con tanti eventi dedicati ad adulti e bambini all'insegna del divertimento e del benessere. Il Real Sito di Carditello è pronto ad ospitare, ...

Con Draghi l'Italia entra al tavolo sull'Ucraina. "Preoccupa escalation russa" L'HuffPost 38 volte in cui le persone non hanno potuto credere alla loro fortuna mentre rovistavano nei cassonetti In alcuni paesi del mondo, quando le persone vogliono liberarsi di un oggetto che è ancora funzionante e in buono stato, anziché buttarlo lo lasciano accanto ai cassonetti della spazzatura, affinché a ...

Natale alla Reggia di Carditello: Entra nel vivo la terza edizione di Natale a Carditello, con tanti eventi dedicati ad adulti e bambini all’insegna del divertimento e del benessere. Il Real Sito ...

La Manovra che spacca i sindacatinel vivo. Una Manovra densissima, che ha incassato ben 6.300 proposte di emendamento. Pensioni,... Per il via libera finale il testo dovrebbe arrivareCamera ...nel vivo la terza edizione di Natale a Carditello , con tanti eventi dedicati ad adulti e bambini all'insegna del divertimento e del benessere. Il Real Sito di Carditello è pronto ad ospitare, ...In alcuni paesi del mondo, quando le persone vogliono liberarsi di un oggetto che è ancora funzionante e in buono stato, anziché buttarlo lo lasciano accanto ai cassonetti della spazzatura, affinché a ...Entra nel vivo la terza edizione di Natale a Carditello, con tanti eventi dedicati ad adulti e bambini all’insegna del divertimento e del benessere. Il Real Sito ...