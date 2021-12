Energia, lo scontro europeo sulle fonti inquinanti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La «Tassonomia per la finanza sostenibile» della Ue è la classificazione delle attività economiche che secondo l’Unione possono essere definite sostenibili, cioè che possono contribuire al contrasto al cambiamento climatico. Il Regolamento con la «Tassonomia verde» è in vigore dal 13 luglio 2020, ma mancano ancora gli Atti delegati della Commissione che definiscano i criteri tecnici per attribuire il bollino di attività sostenibile. Questi atti devono arrivare entro la fine dell’anno. La tassonomia individua sei obiettivi ambientali: mitigazione e adattamento … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La «Tassonomia per la finanza sostenibile» della Ue è la classificazione delle attività economiche che secondo l’Unione possono essere definite sostenibili, cioè che possono contribuire al contrasto al cambiamento climatico. Il Regolamento con la «Tassonomia verde» è in vigore dal 13 luglio 2020, ma mancano ancora gli Atti delegati della Commissione che definiscano i criteri tecnici per attribuire il bollino di attività sostenibile. Questi atti devono arrivare entro la fine dell’anno. La tassonomia individua sei obiettivi ambientali: mitigazione e adattamento … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Qualenergiait : Al Consiglio energia è scontro aperto sulla riforma del mercato elettrico - StartMagNews : RT @ItalianPolitics: Perché l'Opec+ rinuncia allo scontro con Biden sul petrolio - Startmag - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Scontro su tasse e caro-bollette. Non passa la proposta Draghi. Bocciata l’idea del premier di congelare gli sgravi sui… - sabrinatehilim : RT @LaNotiziaTweet: Scontro su tasse e caro-bollette. Non passa la proposta Draghi. Bocciata l’idea del premier di congelare gli sgravi sui… - a70199617 : RT @LaNotiziaTweet: Scontro su tasse e caro-bollette. Non passa la proposta Draghi. Bocciata l’idea del premier di congelare gli sgravi sui… -