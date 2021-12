End of Justice: “Siamo migliori della cosa peggiore che abbiamo fatto” (Di martedì 7 dicembre 2021) Una pellicola del 2018 che ha offerto a Denzel Washington la nomina all’Oscar come Miglior Attore Protagonista, “End of Justice“, ad oggi realizza in immagini un argomento quanto mai attuale: quanto Siamo disposti a rischiare e ad infrangere la legge per ottenere un tornaconto personale? “End of Justice. Nessuno è innocente” Lost in cinemaIl trasformismo in ogni fotogramma Una Los Angeles violenta, sporca è il luogo in cui trova spazio la vicenda persona e lavorativa di Roman J. Israel (Denzel Washington), avvocato afroamericano affetto dalla sindrome di Asperger. Lo vediamo nascere come un personaggio idealista, attivista e onesto, non incline ad accettare compromessi, per di più se ingiusti e contrari all’etica professionale del suo studio e a quella sua personale. Dietro ai suoi occhiali parla con sincerità, segue la legalità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Una pellicola del 2018 che ha offerto a Denzel Washington la nomina all’Oscar come Miglior Attore Protagonista, “End of“, ad oggi realizza in immagini un argomento quanto mai attuale: quantodisposti a rischiare e ad infrangere la legge per ottenere un tornaconto personale? “End of. Nessuno è innocente” Lost in cinemaIl trasformismo in ogni fotogramma Una Los Angeles violenta, sporca è il luogo in cui trova spazio la vicenda persona e lavorativa di Roman J. Israel (Denzel Washington), avvocato afroamericano affetto dalla sindrome di Asperger. Lo vediamo nascere come un personaggio idealista, attivista e onesto, non incline ad accettare compromessi, per di più se ingiusti e contrari all’etica professionale del suo studio e a quella sua personale. Dietro ai suoi occhiali parla con sincerità, segue la legalità ...

Advertising

GuidaTVPlus : 07-12-2021 21:10 #RaiMovie End of Justice: Nessuno è innocente #StaseraInTV - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “End of Justice – Nessuno è innocente”. Nomination agli Oscar e ai Golden Globe per Denzel Washington - SpettacolandoTv : #EndofJustice – Nessuno è innocente | questa sera su Rai Movie - raimovie : Alle 21.10 “End of Justice - Nessuno è innocente” di Dan Gilroy con Denzel Washington, Colin Farrell, Carmen Ejogo… -