Emirati Arabi Uniti: il governo sposta il weekend (Di martedì 7 dicembre 2021) Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha spostato il weekend da venerdì-sabato a sabato-domenica. Il governo ha preso tale decisione per allineare meglio l’economia degli Emirati con i mercati globali. Perché il governo degli Emirati Arabi Uniti ha spostato il weekend? Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che dal primo gennaio 2022 che Leggi su periodicodaily (Di martedì 7 dicembre 2021) Ildeglihato ilda venerdì-sabato a sabato-domenica. Ilha preso tale decisione per allineare meglio l’economia deglicon i mercati globali. Perché ildeglihato il? Ildegliha annunciato che dal primo gennaio 2022 che

Advertising

Corriere : Gli Emirati Arabi cambiano il weekend: sarà sabato e domenica, e il venerdì non sarà più festivo - RaiNews : Introdotta la settimana lavorativa di 4 giorni e mezzo - fattoquotidiano : Francia, Macron vende 80 caccia agli Emirati Arabi per 16 miliardi di euro. Poi va nel Golfo e incontra Bin Salman.… - Billa42_ : Emirati Arabi Uniti: il governo sposta il weekend - giusyeffe : RT @Corriere: Gli Emirati Arabi cambiano il weekend: sarà sabato e domenica, e il venerdì non sarà più festivo -