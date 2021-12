ELON MUSK SPIEGA PERCHÉ “LA SOCIETÀ STA PER SGRETOLARSI” (Di martedì 7 dicembre 2021) L’imprenditore miliardario ELON MUSK ha invitato tutti coloro che credono che il nostro pianeta sia sovrappopolato a ripensarci. È lo spopolamento, non la sovrappopolazione, che sarà il destino dell’umanità, crede il CEO di Tesla. La popolazione mondiale si avvicina agli 8 miliardi, ma MUSK crede che non ci siano ancora “non abbastanza persone” sulla Terra. “Penso che uno dei … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 7 dicembre 2021) L’imprenditore miliardarioha invitato tutti coloro che credono che il nostro pianeta sia sovrappopolato a ripensarci. È lo spopolamento, non la sovrappopolazione, che sarà il destino dell’umanità, crede il CEO di Tesla. La popolazione mondiale si avvicina agli 8 miliardi, macrede che non ci siano ancora “non abbastanza persone” sulla Terra. “Penso che uno dei … proviene da Database Italia.

Advertising

StartMagNews : RT @AutoElettrica: Tesla di Musk sbanda fra Cina, Sec e pannelli solari? - Startmag: Testacoda per Tesla a Wall Street. Ieri le azioni dell… - test5f1798 : - AutoElettrica : Una nuova inchiesta colpisce Elon Musk e l'Autopilot di Tesla - Autoblog: Il New York Times ha sviluppato un'inchie… - AutoElettrica : Tesla di Musk sbanda fra Cina, Sec e pannelli solari? - Startmag: Testacoda per Tesla a Wall Street. Ieri le azioni… - greenpassnews : L'uomo più ricco del mondo - Elon Musk - -