Elena Santarelli, finalmente il lieto annuncio | Nessuno se l’aspettava (Di martedì 7 dicembre 2021) Elena Santarelli ha pubblicato da poco un annuncio davvero molto speciale sulla sua pagina Instagram e tutti hanno accolto la novità con emozione dimostrando affetto e tanta dolcezza. La modella è molto amata dal pubblico ma che sorpresa ha riservato ai suoi fan? Scopriamo qual è stata la lieta notizia. Elena-Santarelli-AltranotiziaElena Santarelli ha condiviso con i followers che la seguono sui suoi canali social ufficiali un messaggio molto speciale: che novità bolle in pentola per la showgirl? Ecco cosa ha annunciato. Elena Santarelli, la lieta notizia Elena Santarelli è una modella molto amata che ha avuto negli anni un successo sempre maggiore. Ha posato per i brand italiani e ... Leggi su altranotizia (Di martedì 7 dicembre 2021)ha pubblicato da poco undavvero molto speciale sulla sua pagina Instagram e tutti hanno accolto la novità con emozione dimostrando affetto e tanta dolcezza. La modella è molto amata dal pubblico ma che sorpresa ha riservato ai suoi fan? Scopriamo qual è stata la lieta notizia.-Altranotiziaha condiviso con i followers che la seguono sui suoi canali social ufficiali un messaggio molto speciale: che novità bolle in pentola per la showgirl? Ecco cosa ha annunciato., la lieta notiziaè una modella molto amata che ha avuto negli anni un successo sempre maggiore. Ha posato per i brand italiani e ...

Advertising

robertoeolio5 : RT @redazioneiene: 'Non abbiate paura di tornare a vivere' Elena Santarelli ?? #leiene - marghe6820091 : Se si sta separati per lavoro non è che non si ama per vivere serenamente una famiglia deve avere il lavoro e può e… - infoitcultura : Elena Santarelli e Bernardo Corradi: storia d’amore, nozze e figli della coppia che sta insieme da 15 anni - infoitcultura : Elena Santarelli e Bernardo Corradi, l'intervista in 100 secondi - infoitcultura : Elena Santarelli: 'Avrei voluto altri figli ma ho avuto paura' -