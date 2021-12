Elena Pigozzi | “Scrivere è il mio ossigeno e anche la mia inquietudine”

(Di martedì 7 dicembre 2021) In questa intervistaracconta “L’ultima ricamatrice”, il suo nuovo libro e il suo mestiere di scrittrice “L’ultima ricamatrice” diè un romanzo poetico ed evocativo con protagonista e voce narrante un’anziana donna, Eufrasia, che ama le parole e il cucito. In quest’opera sono dipinte intense figure femminili che si rincorrono nel tempo e che sono legate da un filo invisibile e spesso. Esther, Clelia, Miriam ed Eufrasia sono tutte ricamatrici e si tramandano questa nobile arte di generazione in generazione; nel ricamo hanno riversato il loro vissuto, e con le loro dita hanno plasmato destini., “L’ultima ricamatrice” è il suo nuovo romanzo. Ci racconta da cosa si è fatta ispirare? L’ispirazione è arrivata con il personaggio principale. Ascoltavo alla radio uno scrittore ...

Eufrasia, l'anziana protagonista del romanzo "L'ultima ricamatrice" di, racconta del suo mestiere spiegandoci che con ago e filo ella non solo cuce e ricama stoffe ma narra anche delle storie, quelle dei suoi clienti, che in questo modo restano per sempre ...