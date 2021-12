Egitto, Patrick Zaki sarà scarcerato (ma non assolto). Il ricercatore: «Sto bene, grazie Italia» (Di martedì 7 dicembre 2021) Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto. Oggi si è tenuta l’udienza del processo a carico del ricercatore dell’Università di Bologna incarcerato in Egitto dal 7 febbraio 2020, accusato di «diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici». Accuse per cui Zaki rischia fino a 5 anni di carcere. Hoda Nasrallah, legale del ricercatore, aveva chiesto al giudice monocratico del Tribunale di Mansura l’acquisizione di ulteriori atti per dimostrare la illegalità dell’arresto di Zaki, nonché la correttezza dell’articolo sui copti alla base del processo. Poco prima dell’inizio dell’udienza, il ricercatore dell’Università di Bologna, rinchiuso nella ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021), ma non. Oggi si è tenuta l’udienza del processo a carico deldell’Università di Bologna incarcerato indal 7 febbraio 2020, accusato di «diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici». Accuse per cuirischia fino a 5 anni di carcere. Hoda Nasrallah, legale del, aveva chiesto al giudice monocratico del Tribunale di Mansura l’acquisizione di ulteriori atti per dimostrare la illegalità dell’arresto di, nonché la correttezza dell’articolo sui copti alla base del processo. Poco prima dell’inizio dell’udienza, ildell’Università di Bologna, rinchiuso nella ...

CarloVerdelli : Altra udienza per #ZAKI “Se avesse aperto una farmacia, avrebbe dato tutto gratis”. Così George, il padre, nella ca… - Tg3web : Martedì Patrick Zaki tornerà in tribunale in Egitto. Oggi a chiedere maggior impegno per la sua liberazione è Moham… - repubblica : ?? Egitto: ordinato rilascio di Patrick Zaky in attesa dell'udienza del primo febbraio - kulturjam : Un primo piccolo passo: Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non è stato assolto: la prossima udienza si terrà il 1° fe… - IvanaFavaro1 : RT @ilpost: Patrick Zaky sarà scarcerato -