Egitto, nuova udienza del processo a Patrick Zaki. Lui: “Sto bene, grazie Italia”. In aula anche i diplomatici di Roma (Di martedì 7 dicembre 2021) La delegazione dell’Unione europea, due diplomatici Italiani e funzionari delle ambasciate di Stati uniti, Spagna e Canada sono già al loro posto all’interno dell’aula del Palazzo di Giustizia di Mansura, vicino al Cairo, per l’attesa udienza del processo a Patrick Zaki che oggi potrebbe conoscere la sua fine con una sentenza senza appello. Come a ogni appuntamento in tribunale dopo l’arresto dello studente egiziano dell’università di Bologna, l’attenzione della rappresentanza straniera rimane alta per monitorare il corretto svolgimento delle udienze, prima quelle di convalida e rinnovo della detenzione e, successivamente, del processo stesso, e del rispetto dei diritti umani e civili. Uno dei diplomatici Italiani ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) La delegazione dell’Unione europea, dueni e funzionari delle ambasciate di Stati uniti, Spagna e Canada sono già al loro posto all’interno dell’del Palazzo di Giustizia di Mansura, vicino al Cairo, per l’attesadelche oggi potrebbe conoscere la sua fine con una sentenza senza appello. Come a ogni appuntamento in tribunale dopo l’arresto dello studente egiziano dell’università di Bologna, l’attenzione della rappresentanza straniera rimane alta per monitorare il corretto svolgimento delle udienze, prima quelle di convalida e rinnovo della detenzione e, successivamente, delstesso, e del rispetto dei diritti umani e civili. Uno deini ha ...

Advertising

fattoquotidiano : Egitto, nuova udienza del processo a Patrick Zaki. Lui: “Sto bene, grazie Italia”. In aula anche i diplomatici di R… - Tg1Rai : La detenzione di #PatrickZaki in Egitto, in carcere da 22 mesi. Stamani a Mansura una nuova udienza. L'accusa, diff… - Max56gio : RT @Alb_Franc_Weiss: Pochi sanno cos’è Didi: è l’equivalente cinese di Uber, ma è molto di piú Oltre ai servizi di “NCC” che offre a quasi… - guscabin : RT @Alb_Franc_Weiss: Pochi sanno cos’è Didi: è l’equivalente cinese di Uber, ma è molto di piú Oltre ai servizi di “NCC” che offre a quasi… - CarlaGhizzani : RT @Alb_Franc_Weiss: Pochi sanno cos’è Didi: è l’equivalente cinese di Uber, ma è molto di piú Oltre ai servizi di “NCC” che offre a quasi… -