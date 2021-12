"Ecco la decisione di Andrea Nicole": tam-tam impazzito, che fine farà la tronista (Di martedì 7 dicembre 2021) Ancora una volta si parla di Andrea Nicole e Ciprian Aftim a Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 4. Cosa accade? L'interrogativo corre tra i telespettatori, che vorrebbero vivere il momento "emozionale". I due hanno trascorso una notte insieme, tenendo il programma all'oscuro di tutto, ed il pubblico è curiosissimo di sapere cosa sia accaduto. Già, hanno infranto il regolamento... Nella puntata di oggi - martedì 7 dicembre - in onda la prima parte della nuova registrazione, domani invece il momento molto atteso con la puntata dell'8 dicembre 2021 quando verrà rivelata la scelta, la decisione. Ma quando andrà in onda la puntata in cui i due si lasceranno andare ad effusioni amorose? Mistero sui dettagli. Pare, da rumors, che in questa settimana non ci sia alcuna speranza di assistere al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Ancora una volta si parla die Ciprian Aftim a Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 4. Cosa accade? L'interrogativo corre tra i telespettatori, che vorrebbero vivere il momento "emozionale". I due hanno trascorso una notte insieme, tenendo il programma all'oscuro di tutto, ed il pubblico è curiosissimo di sapere cosa sia accaduto. Già, hanno infranto il regolamento... Nella puntata di oggi - martedì 7 dicembre - in onda la prima parte della nuova registrazione, domani invece il momento molto atteso con la puntata dell'8 dicembre 2021 quando verrà rivelata la scelta, la. Ma quando andrà in onda la puntata in cui i due si lasceranno andare ad effusioni amorose? Mistero sui dettagli. Pare, da rumors, che in questa settimana non ci sia alcuna speranza di assistere al ...

