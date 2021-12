“Ecco chi è il fidanzato”. Soleil Sorge: la scoperta dopo mesi, lavora nel mondo della moda (Di martedì 7 dicembre 2021) Non lo ha mai nascosto, ma neppure discorso più di tanto. Nonostante sia la star indiscussa di questo GF Vip, Soleil Sorge ha toccato velatamente e raramente questioni riguardanti la sua sfera sentimentale. Inoltre si è sempre concessa tutto nella casa di Cinecittà, come il legame con Alex Belli. Ma un fidanzato ce l’ha Eccome: è Carlo Domingo e lavora nella moda. Almeno è identico alla descrizione che Chi ha fatto di lui poco tempo fa. Al contrario della sua ex coinquilina ed acerrima nemica Raffaella Fico, che aveva mentito dicendosi single pur di entrare al GF Vip 6, Soleil Sorge non ha mai fatto segreto di avere un fidanzato. Tuttavia neanche ha fatto il suo nome, per semplice riservatezza o magari per un ... Leggi su tuttivip (Di martedì 7 dicembre 2021) Non lo ha mai nascosto, ma neppure discorso più di tanto. Nonostante sia la star indiscussa di questo GF Vip,ha toccato velatamente e raramente questioni riguardanti la sua sfera sentimentale. Inoltre si è sempre concessa tutto nella casa di Cinecittà, come il legame con Alex Belli. Ma unce l’hame: è Carlo Domingo enella. Almeno è identico alla descrizione che Chi ha fatto di lui poco tempo fa. Al contrariosua ex coinquilina ed acerrima nemica Raffaella Fico, che aveva mentito dicendosi single pur di entrare al GF Vip 6,non ha mai fatto segreto di avere un. Tuttavia neanche ha fatto il suo nome, per semplice riservatezza o magari per un ...

