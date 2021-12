È vietato al GF Vip e nel bel mezzo della diretta la regia sbrocca ai concorrenti | “Dovete stare zitti!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 7 dicembre 2021) Fuori Patrizia Pellegrino dalla Casa. Nella 25esima puntata del GF Vip 6, andata in onda lunedì 6 dicembre 2021, il televoto è stato chiaro. Queste le percentuali riferite alle tre vippone finite in nomination venerdì scorso: Lulù Selassié 36%, Jessica Selassie 35% e Patrizia Pellegrino, appunto 29%. Sul finire, poi, le nuove nomination, anche se come di consueto il prossimo televoto non sarà eliminatorio, ma verrà eletto il preferitoCasa. Ma come sempre non tutti ierano votabili. Gli immuni scelti dai vipponiCasa sono stati di nuovo Katia Ricciarelli, Aldo Montano e poi Giacomo Urtis e Valeria Marini, che giocano come unico concorrente. Quindi le immunità delle opinioniste del GF Vip 6: Adriana Volpe ha scelto di regalarla a Lulù Selassié, mentre la sua ...