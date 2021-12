E' stato preso il presunto killer dell'82enne di Milano (Di martedì 7 dicembre 2021) AGI - E' stato preso dai Carabinieri di Milano il sospetto killer di Pierantonio Secondi, l'82enne ucciso a coltellate la scorsa notte nel suo appartamento in via Giulio Romano, zona Porta Romana, a Milano dopo aver fatto irruzione in casa con una motosega. Il 35enne romeno è stato rintracciato in mattinata nelle vicinanze di una farmacia di Melegnano (Milano) dove lavora come magazziniere. Alcune mail stampate con una sorta di "confessione" erano state trovate sul pianerottolo dell'appartamento dove abitava Secondi. La vittima è stata accoltellata e colpita con una motosega poco dopo le 21 nel suo appartamento in zona Porta Romana dove il cadavere è stato trovato riverso di spalle sotto il tavolo della cucina. A lasciare le mail sarebbe ... Leggi su agi (Di martedì 7 dicembre 2021) AGI - E'dai Carabinieri di Milano il sospettodi Pierantonio Secondi, l'ucciso a coltellate la scorsa notte nel suo appartamento in via Giulio Romano, zona Porta Romana, a Milano dopo aver fatto irruzione in casa con una motosega. Il 35enne romeno èrintracciato in mattinata nelle vicinanze di una farmacia di Melegnano (Milano) dove lavora come magazziniere. Alcune mail stampate con una sorta di "confessione" erano state trovate sul pianerottolo'appartamento dove abitava Secondi. La vittima è stata accoltellata e colpita con una motosega poco dopo le 21 nel suo appartamento in zona Porta Romana dove il cadavere ètrovato riverso di spalle sotto il tavoloa cucina. A lasciare le mail sarebbe ...

