"É sempre mezzogiorno": tronchetto di Natale di Antonio Paolino

7 dicembre, Sant'Ambrogio, giorno della Prima della Scala, giorno di festa a Milano e giorno di tante golosità. In vista dell'8 dicembre, il cuoco campano Antonio Paolino prepara un dolce natalizio, un classicone. Ecco il tronchetto di Natale.

Ingredienti
4 albumi, 100 g zucchero, 4 tuorli, 20 g fecola, 80 g farina 00
300 g panna, 150 g confettura di ribes rossi, 250 g cioccolato fondente, 150 g cioccolato al latte
ribes rossi, rosmarino, zucchero a velo

Procedimento
Prepariamo la pasta biscotto: in planetaria, o con le fruste elettriche, montiamo gli albumi a neve, insieme allo zucchero. Ottenuta una meringa soda e lucida, aggiungiamo un tuorlo per volta, continuando a montare con le fruste, fino ad ottenere una montata omogeneo e sostenuta. A questo punto, incorporiamo la farina e la fecola di patate setacciati ...

