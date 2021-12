È SEMPRE MEZZOGIORNO: RECORD DI ASCOLTI PER IL COMPLEANNO DI ANTONELLA CLERICI (Di martedì 7 dicembre 2021) È SEMPRE MEZZOGIORNO nella puntata di lunedì 6 dicembre ha festeggiato il COMPLEANNO di ANTONELLA CLERICI. L’ingresso di una torta gigante in studio con all’interno Alfio, la video sorpresa di Carlo Conti e il momento più emozionante: l’arrivo di Anna Moroni che ha visto le due amiche abbracciarsi e piangere insieme. Lacrime ma di gioia e sincera commozione. Il pubblico di Rai1 ha risposto benissimo con gli auguri virtuali alla conduttrice che rappresenta il sole di Rai1, il sole del MEZZOGIORNO che riporta a quell’ora due ore di spensieratezza dove si cucina e si chiacchiera senza pensare al mondo reale ma evadendo tra boschi fatati e succulenti ricette di Natale. Quasi 2 milioni di telespettatori e il 17,54%. RECORD. Anna Moroni fa una sorpresa ad ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 7 dicembre 2021) Ènella puntata di lunedì 6 dicembre ha festeggiato ildi. L’ingresso di una torta gigante in studio con all’interno Alfio, la video sorpresa di Carlo Conti e il momento più emozionante: l’arrivo di Anna Moroni che ha visto le due amiche abbracciarsi e piangere insieme. Lacrime ma di gioia e sincera commozione. Il pubblico di Rai1 ha risposto benissimo con gli auguri virtuali alla conduttrice che rappresenta il sole di Rai1, il sole delche riporta a quell’ora due ore di spensieratezza dove si cucina e si chiacchiera senza pensare al mondo reale ma evadendo tra boschi fatati e succulenti ricette di Natale. Quasi 2 milioni di telespettatori e il 17,54%.. Anna Moroni fa una sorpresa ad ...

