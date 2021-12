“É sempre mezzogiorno”: polpo all’agliata algherese di Michele Farru (Di martedì 7 dicembre 2021) Il freddo è ormai protagonista assoluto delle nostre giornate, ma il ricordo dell’estate e del mare di Sardegna ci scalda ancora il cuore. A rinverdire quel ricordo, oggi, è Michele Farru, che raccontando la cucina della riviera del coralli, quella di Alghero, prepara il polpo all’agliata algherese. Ingredienti 1,2 kg di polpo, 1 cipolla bianca, 5 chiodi di garofano, 2 carote, 1 costa di sedano, 2 foglie di alloro 2 spicchi d’aglio, mezzo peperoncino fresco, 3 pomodori secchi sott’olio, 500 ml passata di pomodoro, aceto bianco, zucchero, pane carasau, olio evo, sale e pepe Procedimento Partiamo dal polpo. In una pentola, portiamo a bollore l’acqua con le verdure (cipolla, carote e sedano) ed aromi (chiodi di garofano, alloro), quindi immergiamo il ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 7 dicembre 2021) Il freddo è ormai protagonista assoluto delle nostre giornate, ma il ricordo dell’estate e del mare di Sardegna ci scalda ancora il cuore. A rinverdire quel ricordo, oggi, è, che raccontando la cucina della riviera del coralli, quella di Alghero, prepara il. Ingredienti 1,2 kg di, 1 cipolla bianca, 5 chiodi di garofano, 2 carote, 1 costa di sedano, 2 foglie di alloro 2 spicchi d’aglio, mezzo peperoncino fresco, 3 pomodori secchi sott’olio, 500 ml passata di pomodoro, aceto bianco, zucchero, pane carasau, olio evo, sale e pepe Procedimento Partiamo dal. In una pentola, portiamo a bollore l’acqua con le verdure (cipolla, carote e sedano) ed aromi (chiodi di garofano, alloro), quindi immergiamo il ...

