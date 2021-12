“É sempre mezzogiorno” | pane valtellinese di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo lo straordinario successo d’ascolti della puntata di ieri, che ha sbaragliato ogni concorrenza, riapre il forno di, per proporre un altro straordinario lievitato, dagli odori e dalla forma tipicamente natalizia. Ecco il. Ingredienti 800 g farina 0, 200 g grano saraceno, 4 uova, 150 g acqua, 150 g latte, 200 g zucchero, 18 g sale, 25 g lievito di birra fresco, 200 g burro 30 g pinoli, 30 g nocciole, 30 g noci, 40 g uvetta, 100 g fichi secchi, miele Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo la farina 0 e di grano saraceno, le uova sbattute, il latte e lo zucchero. Cominciamo a mescolare con un cucchiaio, quindi aggiungiamo il lievito di birra sbriciolato e gran parte dell’acqua e continuiamo a lavorare l’impasto. Ottenuto un composto omogeneo, inseriamo il sale e ...