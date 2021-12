“É sempre mezzogiorno”: gnocchi con radicchio e provola di Federico Fusca (Di martedì 7 dicembre 2021) Federico Fusca non attende il giovedì, e già oggi prepara gli gnocchi. Il cuoco toscano ci regala un’altra delle ricette della tradizione contadina toscana, un primo piatto povero ma gustoso e salutare, gli gnocchi con radicchio e provola. Ingredienti 500 g patate, 150 g farina, 1 uovo 1 cespo di radicchio, 80 g provola affumicata, 1 porro, basilico, olio evo, sale e pepe Procedimento Lessiamo le patate intere, con la buccia. Le scoliamo e le schiacciamo, eliminando la buccia. In una ciotola, mettiamo la purea di patate ormai fredda ed aggiungiamo un uovo intero e la farina. Lavoriamo fino ad ottenere un panetto omogeneo e compatto. Formiamo dei serpentelli e li tagliamo a tocchetti. Li passiamo sullo rigagnocchi o su una forchetta ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 7 dicembre 2021)non attende il giovedì, e già oggi prepara gli. Il cuoco toscano ci regala un’altra delle ricette della tradizione contadina toscana, un primo piatto povero ma gustoso e salutare, glicon. Ingredienti 500 g patate, 150 g farina, 1 uovo 1 cespo di, 80 gaffumicata, 1 porro, basilico, olio evo, sale e pepe Procedimento Lessiamo le patate intere, con la buccia. Le scoliamo e le schiacciamo, eliminando la buccia. In una ciotola, mettiamo la purea di patate ormai fredda ed aggiungiamo un uovo intero e la farina. Lavoriamo fino ad ottenere un panetto omogeneo e compatto. Formiamo dei serpentelli e li tagliamo a tocchetti. Li passiamo sullo rigao su una forchetta ...

