È morto John Miles | nel 1976 conquistò il successo con “Music”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Addio a un grande dellaa britannica: il cantante e polistrumentistaall’età di 72 anni. Il mondo dellaa dice addio alista britannico, divenuto famoso nella seconda metà degli anni Settanta grazie alla hit intitolata “”. L’artista si è spento serenamente a 72 anni in seguito a una breve malattia non specificata. A confermare la sua morte alla stampa inglese è stata la famiglia. Clemens Bilan/Getty Images“È stato un marito, padre e nonno amorevole, mancherà più di quanto qualsiasi parola possa esprimere”, hanno scritto i suoi cari sulla pagina Facebook ufficiale del cantante, chiedendo poi di rispettare la loro privacy “in questo momento estremamente difficile”. “Vivrà ...

Advertising

brina_77 : RT @ilmessaggeroit: #john miles è morto: il musicista inglese aveva 72 anni, famoso per “Music” partecipò a Sanremo - TweetNotizie : Morto John Miles, il musicista inglese se ne è andato a 72 anni - infoitcultura : JIMMY PAGE, ALAN PARSONS: è morto JOHN MILES - infoitcultura : Morto John Miles, il musicista inglese se ne è andato a 72 anni - infoitcultura : È morto John Miles, il musicista inglese aveva 72 anni -

Ultime Notizie dalla rete : morto John

Il regista ènel 2014 alla veneranda età di 94 anni, ha chiuso la carriera cinematografica nel 1988 con il film Il ritorno dal fiume Kwai. Ha direttoWayne e James Steward entrambi in 4 ...Si è spento dopo una breve, ma grave malattia all'età di 72 anni , il cantante e polistrumentistaMiles. E''serenamente', così come ha dichiarato la sua famiglia. E' volato via dall'affetto dei suoi cari nella sua casa a Newcastle, in Inghilterra lasciando un vuoto immenso, anche nel ..."Era un marito, padre e nonno amorevole e ci mancherà più di quanto qualsiasi parola possa mai esprimere”. È l’intimo ricordo affidato ai social dalla famiglia di John Miles il musicista inglese morto ...Addio a un grande della musica britannica: il cantante e polistrumentista John Miles è morto all'età di 72 anni.