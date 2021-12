DS Rilasciato ColecoDS v3 9

Leggi su gamesandconsoles

(Di martedì 7 dicembre 2021) Lo sviluppatore wavemotion haun nuovo aggiornamento dicon una nuova versione 3.9.è un vecchio progetto del 2011 di Alekmaul,un emulatore del Colecovision,console lanciata nel mondo nel lontano 1982.La console offriva un’esperienza più vicina ai videogiochi arcade più potenti rispetto a concorrenti come l’ Atari 2600 e l’ Atari 5200 . Il catalogo iniziale di dodici giochi su cartuccia ROM incluso la prima versione casalinga di Nintendo Donkey Kong. Tra il 1982 e il 1984 furono pubblicati circa 136 giochi, tra cui Zaxxon di Sega e alcuni porting di giochi arcade meno conosciuti che trovarono un pubblico più vasto sulla console, come Lady Bug , Cosmic Avenger e Venture . Changelog Fix per Pitfall II Arcade Homebrew Gestione della memoria migliorata Clic sul tasto più breve per tocchi della tastiera più ...