Advertising

anteprima24 : ** #Droga, salta #Spedizione di #Cocaina: #Corrieri temono #Ritorsioni, undici arresti ** - corrmezzogiorno : #Palermo Droga, stop a coca da 1,5 milioni La paura del narcos: mi uccidono - AdamKowalik : RT @CdT_Online: Sgominata una banda di narcotrafficanti: fermato pure un italiano, titolare occulto di una società di trasporto merci con s… - CdT_Online : Sgominata una banda di narcotrafficanti: fermato pure un italiano, titolare occulto di una società di trasporto mer… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga salta

Agenzia ANSA

... precisamente cocaina, dal Paraguay all'Italiaperché al pilota dell'areo privato scelto per ... la Gps spa Global Aviaton Supplier che su incarico degli albanesi curava l'importazione della...... precisamente cocaina, dal Paraguay all'Italiaperché al pilota dell'areo privato scelto per ... la Gps spa Global Aviaton Supplier che su incarico degli albanesi curava l'importazione della...NAPOLI – La spedizione di un ingente carico di stupefacenti, precisamente cocaina, dal Paraguay all’Italia salta perché al pilota dell’areo privato scelto per il trasferimento è scaduta la licenza di ...La spedizione di un ingente carico di stupefacenti, precisamente cocaina, ben 600 chilogrammi, dal Paraguay all'Italia salta perché al pilota dell'areo privato scelto dai corrieri italiani per il tras ...