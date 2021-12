Dove sono finiti tutti i resti delle missioni lunari Apollo? (Di martedì 7 dicembre 2021) Alla scienza interessano parecchio i resti mai smaltiti dalle missioni lunari americane (e interessa pure la cacca). Il programma Apollo, che dal 1961 al 1972 compì più di trenta missioni verso il nostro satellite, ha infatti lasciato parecchi rifiuti. Qualcosa è stato recuperato. Qualcos’altro no. Non si sa, per esempio, che fine abbia fatto il LEM. Ovvero il Lunar Excursion Module, il modulo in cui si trovavano i due astronauti che sbarcavano sulla Luna. Alla fine di ogni missione il LEM Doveva risalire la superficie lunare per ricollegarsi al modulo di comando, Dove di norma rimaneva un astronauta di guardia. Una volta che gli astronauti esploratori entravano nella cabina principale con l’altro collega, il LEM veniva gettato. In due missioni su tre, ... Leggi su curiosauro (Di martedì 7 dicembre 2021) Alla scienza interessano parecchio imai smaltiti dalleamericane (e interessa pure la cacca). Il programma, che dal 1961 al 1972 compì più di trentaverso il nostro satellite, ha infatti lasciato parecchi rifiuti. Qualcosa è stato recuperato. Qualcos’altro no. Non si sa, per esempio, che fine abbia fatto il LEM. Ovvero il Lunar Excursion Module, il modulo in cui si trovavano i due astronauti che sbarcavano sulla Luna. Alla fine di ogni missione il LEMva risalire la superficie lunare per ricollegarsi al modulo di comando,di norma rimaneva un astronauta di guardia. Una volta che gli astronauti esploratori entravano nella cabina principale con l’altro collega, il LEM veniva gettato. In duesu tre, ...

Advertising

CarloCalenda : Il fatto che il PD abbia pensato di candidare un esponente del M5S in un collegio a Roma, dove hanno fatto disastri… - vaticannews_it : #6dicembre #PapaFrancesco 'Tanti oggi sono molto #social ma poco sociali: chiusi in sé stessi, prigionieri del cell… - CarloCalenda : Perché il PD e Enrico Letta non hanno alcuna intenzione di trovare intese neanche in un collegio dove noi siamo la… - Erwyn00 : RT @Moonlightshad1: Conte vive di like, certo. - “Ho solo lavorato su Twitter, dove ancora sono primo”. [Renzi al Corriere, 14/2/2019]. “… - CasaliGiul : RT @Moonlightshad1: Conte vive di like, certo. - “Ho solo lavorato su Twitter, dove ancora sono primo”. [Renzi al Corriere, 14/2/2019]. “… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove sono Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 7 dicembre, i numeri vincenti ... Superenalotto, 10eLotto/ Estrazioni 4 dicembre e top ritardi Nel concorso gemello del Lotto festa grande a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, dove sono stati vinti 50 mila euro grazie a ...

Omicidio a Milano, il presunto colpevole si avvale della facoltà di non rispondere ... coordinati dal pm di turno Elio Ramondini, di ricostruire quanto accaduto sono state anche le ... separato dalla moglie e con due figli, e bloccato nei pressi di una farmacia a Melegnano dove lavora ...

Tutti i casi accertati di variante Omicron in Italia, ecco dove sono Fanpage Dolomiti Energia Trentino va in Russia in casa della Lokomotiv > I bianconeri sono nella regione di Kuban dove domani alle 17.30 italiane scendono in campo contro il Lokomotiv padrone di casa: assente Cameron Reynolds, rientrato a Trento per verificare le condizi ...

Mantova, l'Isola dei Fiori di Loto più grande d'Italia: dove poterla ammirare I Fiori di Loto sono una vera meraviglia e non serve andare in oriente per ammirarli. In provincia di Mantova si trova l'Isola di Fiori di Loto più grande d'Italia. Siamo sul Lago Superiore, il più ...

... Superenalotto, 10eLotto/ Estrazioni 4 dicembre e top ritardi Nel concorso gemello del Lotto festa grande a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania,stati vinti 50 mila euro grazie a ...... coordinati dal pm di turno Elio Ramondini, di ricostruire quanto accadutostate anche le ... separato dalla moglie e con due figli, e bloccato nei pressi di una farmacia a Melegnanolavora ...> I bianconeri sono nella regione di Kuban dove domani alle 17.30 italiane scendono in campo contro il Lokomotiv padrone di casa: assente Cameron Reynolds, rientrato a Trento per verificare le condizi ...I Fiori di Loto sono una vera meraviglia e non serve andare in oriente per ammirarli. In provincia di Mantova si trova l'Isola di Fiori di Loto più grande d'Italia. Siamo sul Lago Superiore, il più ...