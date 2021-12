Dove finisce lo sport e inizia la politica? Le Olimpiadi e la rincorsa della realtà (Di martedì 7 dicembre 2021) La Casa Bianca ha ufficialmente annunciato che nessun rappresentante dell'amministrazione americana sarà presente ai Giochi Invernali di Pechino 2022. Era stato Jean Psaki, portavoce il portavoce americano, lunedì scorso a spiegare ai giornalisti che gli Stati Uniti hanno un “impegno fondamentale nella promozione dei diritti umani” e che gli Stati Uniti “non contribuiranno alla fanfara dei Giochi”. La risposta di Pechino non si è fatta attendere. Zhao Lijian, portavoce del Ministro degli Esteri cinese, ha detto che l'America "pagherà" per il boicottaggio diplomatico e che gli amministratori americani “dovrebbero smettere di politicizzare lo sport e di interferire con parole e azioni contro le Olimpiadi” altrimenti “mineranno il dialogo e la cooperazione tra i due paesi in una serie di importanti aree e questioni internazionali e regionali". Quanto sta ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 dicembre 2021) La Casa Bianca ha ufficialmente annunciato che nessun rappresentante dell'amministrazione americana sarà presente ai Giochi Invernali di Pechino 2022. Era stato Jean Psaki, portavoce il portavoce americano, lunedì scorso a spiegare ai giornalisti che gli Stati Uniti hanno un “impegno fondamentale nella promozione dei diritti umani” e che gli Stati Uniti “non contribuiranno alla fanfara dei Giochi”. La risposta di Pechino non si è fatta attendere. Zhao Lijian, portavoce del Ministro degli Esteri cinese, ha detto che l'America "pagherà" per il boicottaggio diplomatico e che gli amministratori americani “dovrebbero smettere di politicizzare loe di interferire con parole e azioni contro le” altrimenti “mineranno il dialogo e la cooperazione tra i due paesi in una serie di importanti aree e questioni internazionali e regionali". Quanto sta ...

