Dove c’è un seggio c’è Calenda. Il disturbatore candidato a tutto. Il leader di Azione pronto a correre pure alla Camera. Ennesima manovra per spaccare l’asse giallorosso (Di martedì 7 dicembre 2021) Dove c’è un possibile seggio, c’è Carlo Calenda. E se poi si intravede l’occasione di indossare la maschera di provocatore contro il centrosinistra, allora la tentAzione diventa quasi irrefrenabile. Il fondatore di Azione, insomma, non riesce a proprio resistere quando si tratta di creare grattacapi al Partito democratico. L’ultima tentAzione è quella di competere per le suppletive del collegio Roma-1, alla Camera, lasciato vuoto da Roberto Gualtieri, neo sindaco di Roma. CARLO STAI SERENO. Ma per Calenda non si tratta solo di smania di visibilità, materia su cui l’ex ministro del governo Renzi si mostra molto preparato; lui punta a riproporre un genere politico tutto suo, quello della candidatura per dispetto nei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 dicembre 2021)c’è un possibile, c’è Carlo. E se poi si intravede l’occasione di indossare la maschera di provocatore contro il centrosinistra, allora la tentdiventa quasi irrefrenabile. Il fondatore di, insomma, non riesce a proprio resistere quando si tratta di creare grattacapi al Partito democratico. L’ultima tentè quella di competere per le suppletive del collegio Roma-1,, lasciato vuoto da Roberto Gualtieri, neo sindaco di Roma. CARLO STAI SERENO. Ma pernon si tratta solo di smania di visibilità, materia su cui l’ex ministro del governo Renzi si mostra molto preparato; lui punta a riproporre un genere politicosuo, quello della candidatura per dispetto nei ...

