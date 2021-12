Dopo Giletti adesso è Mario Giordano a prendersela con Mentana che non vuole ospitare negazionisti

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 7 dicembre 2021) Una lunga lettera firmata dacontro Enrico. Prosegue così la polemica a distanza sul tema delle ospitate televisive di non vax, in tutte le loro declinazioni.il post social pubblicato qualche giorno fa dal direttore del Tg di La7, molti attori del piccolo schermo italiano hanno replicato a brutto muso difendendo il loro “diritto” di far parlare chiunque. Anche chi si oppone alla scienza citando fonti casuali (spesso figlie di bufale lette sul web).contro, prosegue la lite sugli ospiti no vax in tv Qualche giorno fa era stato il turno di Massimo, uno dei protagonisti di questa disputa per via dei personaggi che sono spesso ospiti della sua trasmissione, Non è L’Arena. Oggi, invece, è il turno di ...