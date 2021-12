Donnarumma | “A Parigi sto benissimo Ma mi manca l’Italia | la mia famiglia e gli amici”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Gigio, portiere del PSG, ha parlato nel corso di un evento a Napoli, collegato da. Il portiere della Nazionale ha raccontato del suo rapporto cone della nuova esperienzana. Queste le sue parole: “Asi sta, la città è stupenda e la squadra è molto forte. Messi è un bravissimo ragazzo, lo ho conosciuto quest’anno, è un fenomeno, fa cose assurde in allenamento, è lì che capisci che questi giocatori sono di un altro pianeta, come Mbappé e Neymar. Qui sono tutti bravi ragazzi, la sera organizziamo cene e stiamo insieme. Ho trovato un bellissimo ambiente, non me lo aspettavo”. Su Insigne: “Lorenzo lo sento sempre, è un grandissimo amico e non vedo l’ora di andare in Nazionale per stare con lui”. Suglie la ...

Advertising

Milannews24_com : Donnarumma strizza l'occhio a Napoli?? - gilnar76 : Donnarumma: «A Parigi sto bene, ma con Napoli c’è qualcosa di speciale» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - CalcioNews24 : Le parole di #Donnarumma tra Napoli e Parigi - jove1908 : @gianluchino3 @PaPaganini @RaiSport La Juve retrocede e Donnarumma resta a Parigi. - valter88285036 : @FrancescoOrdine Visto che Antonio Donnarumma viaggia in vetta, Gigione vive e gioca a Parigi alla grande 12 più 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma Parigi

Il portiere del PSGha parlato del suo ambientamento ae dell'amore per la sua terra Gianluigi, portiere del PSG, in una intervista a Canale 21 ha parlato dell'ambientamento ae dell'...Assenti Draxler, Neymar e Sergio Ramos, in porta ci sarà spazio per. E spera anche ...45 e si giocherà al Parco dei Principi di, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su ...Il portiere del PSG Donnarumma ha parlato del suo ambientamento a Parigi e dell’amore per la sua terra. Ecco le sue dichiarazioni Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, in una intervista a Canale 21 ...Gigio impelagato nel dualismo con Navas sponsorizzato dai sudamericani, l’ex Lille è osannato dai tifosi rossoneri: però sono troppi i complimenti per non lasciar trasparire la sofferenza per l’addio ...