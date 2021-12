Donnarumma: «A Parigi sto benissimo, ma con Napoli ho un rapporto speciale» (Di martedì 7 dicembre 2021) Il portiere del PSG Donnarumma ha parlato del suo ambientamento a Parigi e dell’amore per la sua terra Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, in una intervista a Canale 21 ha parlato dell’ambientamento a Parigi e dell’amore per la sua terra. Parigi – «Si sta benissimo, la città è stupenda e la squadra è molto forte. Messi è un bravissimo ragazzo, lo ho conosciuto quest’anno, è un fenomeno. Qui sono tutti bravi ragazzi, la sera organizziamo cene e stiamo insieme. Ho trovato un bellissimo ambiente, non me lo aspettavo». Napoli – «Con la mia terra ho un rapporto incredibile, quando ho l’opportunità torno sempre a Napoli e dalla mia famiglia. Non vedo l’ora di tornare a Natale, andare via non vuol dire perdere le origini. Non è facile ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Il portiere del PSGha parlato del suo ambientamento ae dell’amore per la sua terra Gianluigi, portiere del PSG, in una intervista a Canale 21 ha parlato dell’ambientamento ae dell’amore per la sua terra.– «Si sta, la città è stupenda e la squadra è molto forte. Messi è un bravissimo ragazzo, lo ho conosciuto quest’anno, è un fenomeno. Qui sono tutti bravi ragazzi, la sera organizziamo cene e stiamo insieme. Ho trovato un bellissimo ambiente, non me lo aspettavo».– «Con la mia terra ho unincredibile, quando ho l’opportunità torno sempre ae dalla mia famiglia. Non vedo l’ora di tornare a Natale, andare via non vuol dire perdere le origini. Non è facile ...

