Domenica In | Federico Fashion Style in lacrime dopo Ballando | «Ho raccontato la verità»

A "Domenica In" di Mara Venier su RaiUno si festeggia il cast di "Ballando con le stelle". Nella seconda parte del talent condotto da Milly Carlucci il concorrente Federico Fashion Style ha commosso tutti parlando della figlia Sophie Maelle. A "Domenica In" su RaiUno si parla di "Ballando con le stelle". Nel talent campione d'ascolti di Milly Carlucci Federico Fashion Style, vero nome Federico Lauri, ha commosso giudici e pubblico parlando della figlia Sophie Maelle: «Ho raccontato la verità – ha spiegato ospite di Mara Venier – Era il sogno che non riuscivo a esaudire. Con Letizia abbiamo deciso di intraprendere la strada della fecondazione artificiale per ...

