Dipendente pubblico denunciato per truffa: incassa dall'Inps 145mila euro come 'cieco assoluto' ma non usa nemmeno gli occhiali (Di martedì 7 dicembre 2021) FERMO - Ha l'invalidità come cieco assoluto, per la quale l' Inps gli riconosce un migliaio di euro al mese, ma non ha bisogno nemmeno degli occhiali. Anzi, quando i finanzieri in borghese gli ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 7 dicembre 2021) FERMO - Ha l'invalidità, per la quale l'gli riconosce un migliaio dial mese, ma non ha bisognodegli. Anzi, quando i finanzieri in borghese gli ...

Advertising

Meekong2 : @velo_di_maia Sciopero generale? Dai su, faranno sciopero solo qualche dipendente pubblico e i pensionati; i dipend… - PicenoTime : VIDEO Guardia Finanza Fermo, scoperto dipendente pubblico falso non vedente che percepiva pensione d’invalidità dal… - el_marrano : RT @masinutoscana: Dipendente pubblico - YouTvrs : Finto cieco, dipendente pubblico percepisce pensione invalidità per 20 anni: denunciato - - AseroGiovanna : Io sono un pubblico dipendente per cui neanche volendo riuscirei ad evadere. Risolto questo dubbio il problema è di… -