“Di nuovo…”. Barbara D’Urso se l’è fatto sfuggire: c’entrano il GF Vip e Alfonso Signorini (Di martedì 7 dicembre 2021) Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso è cambiato quest’anno: meno gossip e intrattenimento e più informazione e attualità. Ma lo spazio dedicato al GF Vip è rimasto e poco prima dell’inizio della 25esima puntata sono state date delle anticipazioni sulla serata. Non c’era nemmeno bisogno della conferma, era scontato per il pubblico di Canale 5 che Alfonso Signorini parlasse di Alex Belli e Soleil Sorge. Negli ultimi giorni i due si sono avvicinati ancora di più, nonostante l’incursione di Delia Duran nella Casa per provare a stoppare questo rapporto. E, a proposito, la moglie dell’attore ha anche lasciato la casa di Milano nelle ultime ore. Ma tornando al programma di Barbara D’Urso, anche in studio pochi credono alla spontaneità di questa “coppia” e a tutto ciò che Alex ha dichiarato a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Pomeriggio 5 diè cambiato quest’anno: meno gossip e intrattenimento e più informazione e attualità. Ma lo spazio dedicato al GF Vip è rimasto e poco prima dell’inizio della 25esima puntata sono state date delle anticipazioni sulla serata. Non c’era nemmeno bisogno della conferma, era scontato per il pubblico di Canale 5 cheparlasse di Alex Belli e Soleil Sorge. Negli ultimi giorni i due si sono avvicinati ancora di più, nonostante l’incursione di Delia Duran nella Casa per provare a stoppare questo rapporto. E, a proposito, la moglie dell’attore ha anche lasciato la casa di Milano nelle ultime ore. Ma tornando al programma di, anche in studio pochi credono alla spontaneità di questa “coppia” e a tutto ciò che Alex ha dichiarato a ...

Advertising

barbara_bonetto : @ziaaLai Ho pianto di nuovo. Uffa - Barbara87883271 : @etherea_etherea Ciao Mary...sono Barbara. Chiedo scusa ma il profilo twitter mi è stato bloccato e non mi riconosc… - zazoomblog : Barbara D’Urso cambia ancora: nuovo programma per lei? Ritorno al passato - #Barbara #D’Urso #cambia #ancora: - Barbara_Bruno77 : RT @DisneyPlusIT: Post motivazionale del Lunedì ?? Questa settimana torna Grey’s Anatomy ??, insieme a tante altre novità ?? ?? Benvenuto Su… - LLeggendo : Carissimi Book Lovers, oggi la nostra Barbara ci parla del nuovo romanzo di Kiara Maly 'Stringimi l'anima', in coll… -