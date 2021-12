Designazioni arbitrali 17ª giornata Serie A | Doveri per il derby della Lanterna

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’Aia ha ufficializzato gli arbitri per la 17ªdiA: ecco nel dettaglio tutte leL’Aia ha ufficializzato gli arbitri per la 17ªdiA: i dettagli. GENOA – SAMPDORIA Venerdì 10/12 h. 20.45LIBERTI – BERCIGLI IV: MINELLI VAR: NASCA AVAR: BRESMES FIORENTINA – SALERNITANA Sabato 11/12 h. 15.00 GHERSINI CAPALDO – YOSHIKAWA IV: MIELE G. VAR: NASCA AVAR: DEI GIUDICI VENEZIA – JUVENTUS Sabato 11/12 h. 18.00 VALERI DI IORIO – AFFATATO IV: VOLPI VAR: DI PAOLO AVAR: LONGO UDINESE – MILAN Sabato 11/12 h. 20.45 FOURNEAU PAGANESSI – SCHIRRU IV: DI MARTINO VAR: BANTI AVAR: VALERIANI TORINO – BOLOGNA h. 12.30 DIONISI LO CICERO – DI GIACINTO IV: MASSIMI VAR: FABBRI AVAR: MARGANI H. VERONA – ATALANTA h. 15.00 SACCHI RASPOLLINI – ...

L'UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite dell'ultima giornata dei giorni eliminatori di Europa League. Questa la sestina arbitrale designata per Napoli - Leicester in programma al Diego Armando Maradona. Per FIR, negli ultimi ventuno anni, aveva gestito la segreteria della Commissione Organizzatrice Gare e le designazioni arbitrali, divenendo un punto di riferimento per generazioni di arbitri. Nuovo turno infrasettimanale sui campi del girone A di Serie D: mercoledì pomeriggio si gioca la 15^giornata di andata. Partita interessante a Bra dove la squadra di Floris, redu. Lazio-Galatasaray, sfida valida per la sesta giornata del Girone E di UEFA Europa League, in programma giovedì 9 dicembre 202.