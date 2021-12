Depay: «Non voglio pensare all’Europa League. Domani come una finale» (Di martedì 7 dicembre 2021) Memphis Depay ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Barcellona contro il Bayern Monaco Memphis Depay ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayern Monaco. finale – «È la nostra ultima possibilità, è come una finale. Dobbiamo prepararci molto bene mentalmente per dare tutto e ottenere il risultato. Vogliamo la rivincita dopo lo 0 -3 incastonato subito al Camp Nou. Sarebbe importante per me riuscire a segnare, ma l’importante è qualificarsi. Dovremo giocare con intensità per 90 minuti; ovviamente saremo influenzati anche dal risultato del Benfica ma vogliamo restare concentrati sulla nostra partita, dobbiamo avere la palla e controllare il gioco. Daremo tutto per raggiungere la vittoria, siamo il Barça e tutto è possibile». EUROPA League – ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Memphisha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Barcellona contro il Bayern Monaco Memphisha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayern Monaco.– «È la nostra ultima possibilità, èuna. Dobbiamo prepararci molto bene mentalmente per dare tutto e ottenere il risultato. Vogliamo la rivincita dopo lo 0 -3 incastonato subito al Camp Nou. Sarebbe importante per me riuscire a segnare, ma l’importante è qualificarsi. Dovremo giocare con intensità per 90 minuti; ovviamente saremo influenzati anche dal risultato del Benfica ma vogliamo restare concentrati sulla nostra partita, dobbiamo avere la palla e controllare il gioco. Daremo tutto per raggiungere la vittoria, siamo il Barça e tutto è possibile». EUROPA– ...

