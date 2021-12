Delibera Regione Lazio: linea Roma-Giardinetti passa al Comune (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – La giunta regionale del Lazio ha approvato oggi una Delibera per il passaggio definitivo a Roma Capitale della tratta Roma-Pantano della Roma-Giardinetti. Questo passaggio è fondamentale per la trasformazione dell’attuale linea ferroviaria in linea tranviaria. L’opera, già finanziata con oltre 30 milioni dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, consentirà alla città di Roma di aggiungere una nuova linea tranviaria moderna ed efficiente alla rete cittadina. “Questo atto di giunta che definisce il passaggio della linea ex concessa a Roma Capitale- ha commentato l’assessore regionale alla Mobilità ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 dicembre 2021)– La giunta regionale delha approvato oggi unaper ilggio definitivo aCapitale della tratta-Pantano della. Questoggio è fondamentale per la trasformazione dell’attualeferroviaria intranviaria. L’opera, già finanziata con oltre 30 milioni dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, consentirà alla città didi aggiungere una nuovatranviaria moderna ed efficiente alla rete cittadina. “Questo atto di giunta che definisce ilggio dellaex concessa aCapitale- ha commentato l’assessore regionale alla Mobilità ...

