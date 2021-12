Dalla raccolta del vetro porta a porta ad un’isola ecologica per rioni collinari

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 7 dicembre 2021) di Erika Noschese La città di Salerno ripartedifferenziata, con modifiche imnti al sistema die al calendario di conferimento. Fondamentale, in questa fase, la collaborazione con il Cnai che già tenne a battesimo l’introduzione delladifferenziata in città, e che ora, avendo deliberato un imnte cofinanziamento, curerà tutto il piano della comunicazione e garantirà il necessario apporto tecnico per la fase di start up compresa la formazione dei “facilitatori” che collaboreranno con Salerno Pulita per la diffusione del materiale informativo e delle attrezzature. Le novità nellariguardano, essenzialmente, l’introduzione del sistemaa ...