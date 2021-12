Advertising

sportli26181512 : Dalla Lanerossi ai gelati sui pantaloncini, quando il logo era vietato: Dalla Lanerossi ai gelati sui pantaloncini,… - Gazzetta_it : Dalla Lanerossi ai gelati sui pantaloncini, quando lo sponsor era vietato #gazzettaffari -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Lanerossi

La Gazzetta dello Sport

In passato erano senza scritte, oggi le maglie dei calciatori non hanno più un angolo vuoto. I nomi dei partner commerciali sono ovunque sulle casacche, tanto che il concetto di unico sponsor di ...Ovviamente disastrosa la differenza reti dei, che su 15 gol segnati, sono stati ben 30 quelli subitidifesa. Ora però diamo la parola al campo, via! (agg Michela Colombo) TESTA A ...Vicenza, una cartolina per Paolo Rossi, distribuita dal 9 dicembre in città e da condividere tramite i social, per omaggiare l’indimenticato campione e citta ...Il 9 dicembre ricorre il primo anniversario dalla scomparsa di Paolo Rossi, indiscusso campione che ha lasciato a Vicenza un ricordo indelebile facendo ...